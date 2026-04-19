Зеленский заявил о более чем 2300 дронах за неделю и призвал не ослаблять санкции против РФ
Киев • УНН
За неделю Россия выпустила по Украине более 2360 дронов и 1320 авиабомб. Президент призвал ограничить доходы теневого флота РФ от экспорта нефти.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не соответствует ситуации на фронте и стимулирует продолжение войны. По его словам, только за неделю РФ выпустила по Украине более 2360 дронов, более 1320 авиабомб и почти 60 ракет. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
По словам главы государства, доходы от экспорта российской нефти напрямую финансируют войну. Он отметил, что сейчас в море находятся более 110 танкеров так называемого теневого флота РФ с более чем 12 млн тонн нефти на борту.
Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти
По его оценке, это около 10 млрд долларов, которые могут быть использованы для дальнейших атак против Украины.
Призыв усилить давление
Президент подчеркнул необходимость уменьшения экспорта российской нефти и усиления санкционного давления.
Нужно, чтобы экспорт нефти агрессора уменьшался, и украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это
Зеленский также поблагодарил украинских военных и международных партнеров за поддержку и давление на Россию.
