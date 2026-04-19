Зеленский заявил о более чем 2300 дронах за неделю и призвал не ослаблять санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не соответствует ситуации на фронте и стимулирует продолжение войны. По его словам, только за неделю РФ выпустила по Украине более 2360 дронов, более 1320 авиабомб и почти 60 ракет. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

По словам главы государства, доходы от экспорта российской нефти напрямую финансируют войну. Он отметил, что сейчас в море находятся более 110 танкеров так называемого теневого флота РФ с более чем 12 млн тонн нефти на борту.

