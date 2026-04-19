Зеленский заявил о более чем 2300 дронах за неделю и призвал не ослаблять санкции против РФ

06:49 • 4448 просмотра
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
18 апреля, 20:40 • 18972 просмотра
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Эксклюзив
18 апреля, 16:38 • 35185 просмотра
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
18 апреля, 11:38 • 32702 просмотра
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном КрымуPhotoVideo
18 апреля, 09:24 • 42355 просмотра
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
17 апреля, 16:34 • 46961 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55 • 67709 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09 • 47767 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
17 апреля, 12:57 • 37155 просмотра
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
17 апреля, 12:25 • 31916 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Массированная атака "шахедов" на Чернигов и взрывы в Запорожской области - первые подробности18 апреля, 22:40 • 12467 просмотра
В Киеве водитель сбил военного ТЦК во время проверки, произошла стрельбаVideo18 апреля, 23:16 • 21954 просмотра
Папа Лев XIV ответил на обвинения в конфликте с Дональдом Трампом19 апреля, 01:48 • 7118 просмотра
В России признали критический дефицит ракет ПВО после украинских ударов - ISW19 апреля, 02:31 • 11928 просмотра
Укрзалізниця меняет стоимость билетов в вагонах СВ и первом классе03:32 • 8704 просмотра
Как правильно определить размер груди - простая инструкция для точного результата18 апреля, 13:28 • 30338 просмотра
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo17 апреля, 15:20 • 44742 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 56184 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 54936 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью17 апреля, 09:46 • 52003 просмотра
Зеленский заявил о более чем 2300 дронах за неделю и призвал не ослаблять санкции против РФ

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

За неделю Россия выпустила по Украине более 2360 дронов и 1320 авиабомб. Президент призвал ограничить доходы теневого флота РФ от экспорта нефти.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не соответствует ситуации на фронте и стимулирует продолжение войны. По его словам, только за неделю РФ выпустила по Украине более 2360 дронов, более 1320 авиабомб и почти 60 ракет. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

По словам главы государства, доходы от экспорта российской нефти напрямую финансируют войну. Он отметил, что сейчас в море находятся более 110 танкеров так называемого теневого флота РФ с более чем 12 млн тонн нефти на борту.

Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти

– заявил Зеленский.

По его оценке, это около 10 млрд долларов, которые могут быть использованы для дальнейших атак против Украины.

Призыв усилить давление

Президент подчеркнул необходимость уменьшения экспорта российской нефти и усиления санкционного давления.

В Сенате критикуют Трампа из-за нового решения по нефти рф18.04.26, 16:02 • 11516 просмотров

Нужно, чтобы экспорт нефти агрессора уменьшался, и украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это

– отметил он.

Зеленский также поблагодарил украинских военных и международных партнеров за поддержку и давление на Россию.

Украина призвала США возобновить санкции против российской нефти18.04.26, 22:51 • 3420 просмотров

Степан Гафтко

