Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон, который будет предусматривать мобилизацию женщин, передает УНН.

"Закон о мобилизации женщин не подпишу", - заявил Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

В то же время, Президент Украины, вероятно, поддержит снижение мобилизационного возраста мужчин до 25 лет.

"Относительно мужчин. Если будут адекватные аргументы, то будем снижать мобилизационный возраст", - добавил Президент.

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