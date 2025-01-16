Зеленский заявил, что часть Европы не хочет признать одну вещь о рф
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что большинство западных стран не хотят признавать возможность дальнейшей агрессии России после Украины. По его словам, это главная ошибка, которая мешает усилению поддержки Украины.
Запад, кроме, нордических государств, Польши, Румынии, государств Балтии, не хочет признать, что россияне после Украины пойдут дальше. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.
Я думаю, что Запад не понимает одну простую вещь. До сих пор не понимает (Запад - ред.), кроме нордических государств, Польши, Румынии, государств Балтии - потому что мы очень близко исторически, потому что соседство (есть - ред.). Все остальные не хуже - нет, они такие же партнеры, но они не хотят признать одну вещь. русские пойдут дальше
Президент считает, что это - самая главная ошибка, потому что в этом корни ответов на все остальные вопросы.
"Если ты точно знаешь, что россияне пойдут дальше и ты в этом уверен... Это как с превентивными санкциями Америки перед вторжением. Если есть такой риск (что россия пойдет дальше - ред.), то почему не усилить максимально Украину? Почему не увеличить для себя производство, для своих новых сил? Почему это не сделать? Почему не ввести санкции тотально? На все ракеты и детали от ракет? Они долетят до каждой из этих европейских стран. Потому что с россиянами все понятно, они будут идти вперед и оттуда стрелять. Будет так, как у нас сегодня", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что это ошибка - не осознавать до конца, кто такой путин.
"И даже когда политики говорят: мы понимаем, а он не сможет, он никогда не пойдет на Германию, на Францию. Он пойдет. Не обязательно зайти в какую-то страну, можно стоять на границе и каждый день тебя терроризировать энергетикой, провокациями. Не обязательно ждать полномасштабного вторжения, можно уничтожать страну другими путями. Например, выключая свет, банковскую систему", - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил, что словацкие политики "не до конца осознают и понимают, что такое война, и просто пользуются конъюнктурой".