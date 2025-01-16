Зеленский заявил, что часть Европы не хочет признать одну вещь о рф

Запад, кроме, нордических государств, Польши, Румынии, государств Балтии, не хочет признать, что россияне после Украины пойдут дальше. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Я думаю, что Запад не понимает одну простую вещь. До сих пор не понимает (Запад - ред.), кроме нордических государств, Польши, Румынии, государств Балтии - потому что мы очень близко исторически, потому что соседство (есть - ред.). Все остальные не хуже - нет, они такие же партнеры, но они не хотят признать одну вещь. русские пойдут дальше - заявил Зеленский.

Президент считает, что это - самая главная ошибка, потому что в этом корни ответов на все остальные вопросы.

"Если ты точно знаешь, что россияне пойдут дальше и ты в этом уверен... Это как с превентивными санкциями Америки перед вторжением. Если есть такой риск (что россия пойдет дальше - ред.), то почему не усилить максимально Украину? Почему не увеличить для себя производство, для своих новых сил? Почему это не сделать? Почему не ввести санкции тотально? На все ракеты и детали от ракет? Они долетят до каждой из этих европейских стран. Потому что с россиянами все понятно, они будут идти вперед и оттуда стрелять. Будет так, как у нас сегодня", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это ошибка - не осознавать до конца, кто такой путин.

"И даже когда политики говорят: мы понимаем, а он не сможет, он никогда не пойдет на Германию, на Францию. Он пойдет. Не обязательно зайти в какую-то страну, можно стоять на границе и каждый день тебя терроризировать энергетикой, провокациями. Не обязательно ждать полномасштабного вторжения, можно уничтожать страну другими путями. Например, выключая свет, банковскую систему", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что словацкие политики "не до конца осознают и понимают, что такое война, и просто пользуются конъюнктурой".