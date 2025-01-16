Зеленський заявив, що частина Європи не хоче визнати одну річ про рф

Захід, окрім, нордичних держав, Польщі, Румунії, держав Балтії, не хоче визнати, що росіяни після України підуть далі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтервʼю польським ЗМІ, передає УНН.

Я думаю, що Захід не розуміє одну просту річ. Досі не розуміє (Захід - ред.), окрім нордичних держав, Польщі, Румунії, держав Балтії - тому що ми дуже близько історично, тому що сусідство (є - ред.). Усі інші не гірші - ні, вони такі самі партнери, але вони не хочуть визнати одну річ. "рускіє" підуть далі - заявив Зеленський.

Президент вважає, що це - найголовніша помилка, тому що в цьому коріння відповідей на всі інші запитання.

"Якщо ти точно знаєш, що росіяни підуть далі й ти в цьому впевнений... Це як з превентивними санкціями Америки перед вторгненням. Якщо є такий ризик (що росія піде далі - ред.), то чому не посилити максимально Україну? Чому не збільшити для себе виробництво, для своїх нових сил? Чому це не зробити? Чому не ввести санкції тотально? На всі ракети та деталі від ракет? Вони долетять до кожної з цих європейських країн. Тому що з росіянами все зрозуміло, вони будуть йти вперед й звідти стріляти. Буде так, як у нас сьогодні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це помилка - не усвідомлювати до кінця, хто такий путін.

"Й навіть коли політики кажуть: ми розуміємо, а він не зможе, він ніколи не піде на Німеччину, на Францію. Він піде. Не обов'язково зайти в якусь країну, можна стояти на кордоні й щодня тебе тероризувати енергетикою, провокаціями. Не обов'язково чекати повномасштабного вторгнення, можна знищувати країну іншими шляхами. Наприклад, виключаючи світло, банківську систему", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що словацькі політики "не до кінця усвідомлюють і розуміють, що таке війна, і просто користуються кон'юнктурою".