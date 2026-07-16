Зеленский завтра обсудит с Будановым перезагрузку украинских посольств
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что завтра обсудит с Будановым и дипкомандой перезагрузку зарубежных представительств. Он подчеркнул необходимость повышения эффективности работы украинских посольств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра обсудит с главой ОП Кириллом Будановым и дипкомандой перезагрузку украинских зарубежных представительств, передает УНН.
Завтра мы будем говорить с Кириллом Будановым и нашей дипломатической командой о перезагрузке украинских зарубежных представительств
Президент Украины добавил, что украинские посольства должны быть очень эффективными и будут.
Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений среди украинских послов15.07.26, 19:40 • 4710 просмотров