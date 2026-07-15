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Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений среди украинских послов

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Президент Зеленский сообщил об обсуждении возможных изменений среди украинских послов. Окончательных решений пока нет, информацию обнародуют позже.

Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений среди украинских послов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время ведется обсуждение возможных изменений среди украинских послов в различных государствах. Окончательных решений пока нет. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Президент отметил, что вопрос возможных изменений в настоящее время обсуждается с Андреем Кислицей и Андреем Сибигой. 

Что касается дипкорпуса -  я бы не отвечал исключительно о посольстве в Соединенных Штатах Америки. Там есть свои вызовы. Безусловно, дыма без огня не бывает, но у нас есть несколько посольств. Мы сейчас обсуждаем с первым заместителем (руководителя Офиса Президента - ред.) - с господином Кислицей и, безусловно, прежде всего с министром иностранных дел - господином Сибигой пул послов Украины в других государствах, которые будут заменены. Будет публичная информация, окончательного варианта пока нет 

– заявил Зеленский.

Украина меняет свою политическую стратегию - Зеленский обозначил ключевые вызовы12.07.26, 15:13 • 4601 просмотр

Напомним

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Юлию Свириденко планировали назначить послом в США, но она  может отказаться от должности. 

Алла Киосак

Политика
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
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Урсула фон дер Ляйен