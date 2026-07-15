Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений среди украинских послов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время ведется обсуждение возможных изменений среди украинских послов в различных государствах. Окончательных решений пока нет. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Президент отметил, что вопрос возможных изменений в настоящее время обсуждается с Андреем Кислицей и Андреем Сибигой.

Что касается дипкорпуса - я бы не отвечал исключительно о посольстве в Соединенных Штатах Америки. Там есть свои вызовы. Безусловно, дыма без огня не бывает, но у нас есть несколько посольств. Мы сейчас обсуждаем с первым заместителем (руководителя Офиса Президента - ред.) - с господином Кислицей и, безусловно, прежде всего с министром иностранных дел - господином Сибигой пул послов Украины в других государствах, которые будут заменены. Будет публичная информация, окончательного варианта пока нет