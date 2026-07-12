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Украина меняет свою политическую стратегию - Зеленский обозначил ключевые вызовы

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Президент Зеленский заявил об изменении политической стратегии, где за каждое приоритетное направление будет отвечать конкретный человек с опытом. Он также анонсировал кадровые изменения и усиление работы в прифронтовых областях.

Украина меняет свою политическую стратегию - Зеленский обозначил ключевые вызовы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина меняет свою политическую стратегию, он определил приоритетные направления и добавил, что за каждое "будет отвечать конкретный человек со значительным опытом", передает УНН.

Украина меняет свою политическую стратегию. За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает Украинский народ. Среди таких направлений наиболее значимые – Соединенные Штаты и наши договоренности по лицензиям на производство "патриотов" и другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, которое должно отражаться в четких достижениях наших государств и компаний Украины и Америки; европейский антибаллистический проект, который может стать одним из крупнейших шагов по усилению Европы за это десятилетие; Европейский Союз, с которым необходимо четкое движение к членству Украины и углубление всех наших связей – экономических, политических, культурных; государства – соседи Украины, отношения с которыми требуют новой основы, и особенно это касается Польши и Венгрии; регион Ближнего Востока и Залива как одно из наиболее перспективных глобальных направлений сотрудничества в сфере безопасности и экономики; Китай; ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут больше помочь завершению российской войны против Украины 

- заявил Зеленский.

По его словам, во внутренней работе также есть новые вызовы и новые задачи.

Требует значительного усиления вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно подвергаются российским ударам. Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия, всех типов дронов. Чрезвычайно важное направление – это подготовка к зиме, и Украине нужна готовность ко всем угрозам, которые могут возникнуть. Должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от которых во многом зависит устойчивость Украины. Отдельного, специального внимания требуют и договоренности Украины с партнерами в сфере восстановления. Соответственно, в Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии 

- резюмировал Глава государства.

Напомним

Президент Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.

Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп12.07.26, 14:58 • 7862 просмотра

Антонина Туманова

Политика