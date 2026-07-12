Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп
Киев • УНН
Нардеп Железняк сообщил, что премьерка Свириденко, вероятно, станет послом США, а ее увольнение ожидается 13-14 июля. Кандидата на должность премьера пока нет, рассматриваются четыре кандидата.
Премьер-министр Юлия Свириденко, вероятно, "уйдет" на пост посла США. Ее "увольнение" с должности главы правительства ожидается 13-14 июля, кандидата на пост пока нет, но рассматриваются четыре кандидата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
"Свириденко ... уходит на пост посла США", - сообщил нардеп и добавил, что такая замена - "немного вынужденный шаг".
Железняк также предположил, что на этой пленарной неделе 13-14 июля точно будет увольнение премьера, а "это означает, что все правительство уходит в отставку и становится "исполняющим обязанности".
По его словам, временно роль премьера будет исполнять Денис Шмыгаль, как первый вице-премьер.
Далее не факт, что в эту же неделю будет кандидатура премьера и состав правительства. Напомню, это два отдельных голосования. Состав нового Правительства подает новый Премьер после назначения. Во вторник фракция Слуги на эту тему
По его словам, кандидата на пост ПМ пока нет.
Из тех, кто рассматривается на данный момент: Корецкий, Шмыгаль, Федоров, Терехов
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Президент Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.