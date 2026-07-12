Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп

Премьер-министр Юлия Свириденко, вероятно, "уйдет" на пост посла США. Ее "увольнение" с должности главы правительства ожидается 13-14 июля, кандидата на пост пока нет, но рассматриваются четыре кандидата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

"Свириденко ... уходит на пост посла США", - сообщил нардеп и добавил, что такая замена - "немного вынужденный шаг".

Железняк также предположил, что на этой пленарной неделе 13-14 июля точно будет увольнение премьера, а "это означает, что все правительство уходит в отставку и становится "исполняющим обязанности".

По его словам, временно роль премьера будет исполнять Денис Шмыгаль, как первый вице-премьер.

Далее не факт, что в эту же неделю будет кандидатура премьера и состав правительства. Напомню, это два отдельных голосования. Состав нового Правительства подает новый Премьер после назначения. Во вторник фракция Слуги на эту тему