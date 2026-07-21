Зеленский заслушал доклад о подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с командирами армейских корпусов и обсудил подготовку к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении. Также рассмотрели потребности в усилении фронтовой ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с командирами наших армейских корпусов заслушал доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, передает УНН.
Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны
По словам Президента, обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО.
Напомним
Президент Зеленский продолжил общение с командирами армейских корпусов по поводу потребностей фронта и защиты границ. Обсудили защиту Херсона, Никополя и усиление ПВО.