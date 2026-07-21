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Financial Times

Зеленский заслушал доклад о подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Президент Зеленский встретился с командирами армейских корпусов и обсудил подготовку к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении. Также рассмотрели потребности в усилении фронтовой ПВО.

Зеленский заслушал доклад о подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с командирами наших армейских корпусов заслушал доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, передает УНН.

Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО. 

Напомним

Президент Зеленский продолжил общение с командирами армейских корпусов по поводу потребностей фронта и защиты границ. Обсудили защиту Херсона, Никополя и усиление ПВО.

Антонина Туманова

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