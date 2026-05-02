Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана и российских функционеров
Киев • УНН
Президент ввел санкции против Андрея Богдана и еще четырех человек на 10 лет. Указ предусматривает блокировку активов и лишение государственных наград.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против пяти лиц, угрожающих национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщили в ОП в субботу, пишет УНН.
Детали
"Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против пяти человек", - говорится в сообщении.
Их действия, как указали в ОП, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина, функционеров-пропагандистов олимпийского спорта рф Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили", - указали в ОП.
Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.
Санкции применены на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.
