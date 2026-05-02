14:05 • 6420 просмотра
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкцииVideo
11:37 • 20570 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
2 мая, 09:22 • 18552 просмотра
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
1 мая, 13:27 • 35045 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
1 мая, 12:59 • 73051 просмотра
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05 • 45384 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45 • 44478 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11 • 40165 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 61785 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 57742 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана и российских функционеров

Киев • УНН

 • 5482 просмотра

Президент ввел санкции против Андрея Богдана и еще четырех человек на 10 лет. Указ предусматривает блокировку активов и лишение государственных наград.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против пяти лиц, угрожающих национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщили в ОП в субботу, пишет УНН.

Детали

"Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против пяти человек", - говорится в сообщении.

Их действия, как указали в ОП, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. 

"Санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина, функционеров-пропагандистов олимпийского спорта рф Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили", - указали в ОП.

Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции применены на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.

Юлия Шрамко

