Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана и российских функционеров

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против пяти лиц, угрожающих национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщили в ОП в субботу, пишет УНН.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против пяти человек", - говорится в сообщении.

Их действия, как указали в ОП, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина, функционеров-пропагандистов олимпийского спорта рф Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили", - указали в ОП.

Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции применены на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.

Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции