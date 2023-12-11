Зеленский встретится в Вашингтоне с главой МВФ для обсуждения помощи на $900 млн

Президент Украины Владимир Зеленский должен сегодня встретиться с Директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне. В частности, они будут говорить об одобрении Украине 900 млн долларов помощи. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

У них с самого утра заседание самого утра заседание Правления МВФ, поэтому это уже будет после хороших новостей об одобрении второго пересмотра и выделении 900 млн $ Украине. Смогут сразу новые маяки обсудить... например, перезагрузку БЭБ - рассказал Железняк.

Детали

Встреча Президента и директора-распорядителя МВФ должна пройти в Вашингтоне. Там с самого утра продолжается заседание Правления МВФ.

По данным Ярослава Железняка, на этих переговорах сегодня должны обсудить в том числе и перезагрузку БЭБ. "Мы как раз позаботились, чтобы МВФ точно знал, кто из команды ОП мешает этому", - отметил

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Также, по информации Железняка, Президент Украины выступит сегодня также перед американскими военными в Национальном университете обороны. Нардеп выразил надежду большинства украинских политиков, что это поможет убедить Конгресс.