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Зеленский встретится в Вашингтоне с главой МВФ для обсуждения помощи на $900 млн

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 16:15  •  4314 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить одобрение пакета помощи в размере 900 миллионов долларов. Это происходит параллельно с планами выступить перед американскими военными в Национальном университете обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский должен сегодня встретиться с Директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне. В частности, они будут говорить об одобрении Украине 900 млн долларов помощи. Об этом сообщил  нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

У них с самого утра заседание самого утра заседание Правления МВФ, поэтому это уже будет после хороших новостей об одобрении второго пересмотра и выделении 900 млн $ Украине. Смогут сразу новые маяки обсудить... например, перезагрузку БЭБ 

- рассказал Железняк.

Детали

Встреча Президента и директора-распорядителя МВФ должна пройти в Вашингтоне. Там с самого утра продолжается заседание Правления МВФ.

По данным Ярослава  Железняка, на этих переговорах сегодня должны обсудить в том числе и  перезагрузку БЭБ. "Мы как раз позаботились, чтобы МВФ точно знал, кто из команды ОП мешает этому", - отметил

Дополнительно

Также, по информации Железняка, Президент Украины выступит сегодня также перед американскими военными в Национальном университете обороны. Нардеп выразил надежду большинства украинских политиков, что это поможет убедить Конгресс.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Зеленський зустрінеться у Вашингтоні з головою МВФ для обговорення допомоги на $900 млн
Zelenskiy to meet with IMF chief in Washington to discuss $900 million aid
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Зеленский встретится в Вашингтоне с главой МВФ для обсуждения помощи на $900 млн

Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить одобрение пакета помощи в размере 900 миллионов долларов. Это происходит параллельно с планами выступить перед американскими военными в Национальном университете обороны.

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