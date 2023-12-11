Зеленский встретится в Вашингтоне с главой МВФ для обсуждения помощи на $900 млн
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить одобрение пакета помощи в размере 900 миллионов долларов. Это происходит параллельно с планами выступить перед американскими военными в Национальном университете обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский должен сегодня встретиться с Директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне. В частности, они будут говорить об одобрении Украине 900 млн долларов помощи. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
У них с самого утра заседание самого утра заседание Правления МВФ, поэтому это уже будет после хороших новостей об одобрении второго пересмотра и выделении 900 млн $ Украине. Смогут сразу новые маяки обсудить... например, перезагрузку БЭБ
Детали
Встреча Президента и директора-распорядителя МВФ должна пройти в Вашингтоне. Там с самого утра продолжается заседание Правления МВФ.
По данным Ярослава Железняка, на этих переговорах сегодня должны обсудить в том числе и перезагрузку БЭБ. "Мы как раз позаботились, чтобы МВФ точно знал, кто из команды ОП мешает этому", - отметил
Дополнительно
Также, по информации Железняка, Президент Украины выступит сегодня также перед американскими военными в Национальном университете обороны. Нардеп выразил надежду большинства украинских политиков, что это поможет убедить Конгресс.
Зеленский встретится в Вашингтоне с главой МВФ для обсуждения помощи на $900 млн
Президент Украины Зеленский встретится с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить одобрение пакета помощи в размере 900 миллионов долларов. Это происходит параллельно с планами выступить перед американскими военными в Национальном университете обороны.
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