Зеленский встретился с Санду в Будапеште и пригласил в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Будапеште встретился с Президентом Молдовы Майей Санду, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах и отметил, что важно координировать усилия Украины и Молдовы на пути к членству в Евросоюзе.

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Ключевые темы обсуждения - общие вызовы безопасности, вызванные российской агрессией против Украины, а также противодействие российской дезинформации и ее влияния на парламентские выборы в Молдове в следующем году.

Владимир Зеленский пригласил Майю Санду посетить Украину.

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