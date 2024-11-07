Зеленский встретился с Санду в Будапеште и пригласил в Киев
Киев • УНН
Президент Украины встретился с новоизбранным Президентом Молдовы на саммите Европейского политического сообщества. Обсудили евроинтеграцию, вызовы безопасности и противодействие российской дезинформации.
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Будапеште встретился с Президентом Молдовы Майей Санду, передает УНН со ссылкой на ОП.
Глава государства поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах и отметил, что важно координировать усилия Украины и Молдовы на пути к членству в Евросоюзе.
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Ключевые темы обсуждения - общие вызовы безопасности, вызванные российской агрессией против Украины, а также противодействие российской дезинформации и ее влияния на парламентские выборы в Молдове в следующем году.
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