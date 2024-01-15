Зеленский встретился с президентом Швейцарии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Зеленский находится в Швейцарии с рабочим визитом, в рамках которого посетит Давосский форум.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает УНН.
Детали
Так, состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Амхерд.
На встрече президентов прозвучал гимн Украины.
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Сообщалось, что Зеленский сегодня с рабочим визитом прибыл в Швейцарию. Там он, в частности, примет участие в форуме в Давосе, на котором будет обсуждаться украинская Формула мира.
Зеленский встретился с президентом Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Зеленский находится в Швейцарии с рабочим визитом, в рамках которого посетит Давосский форум.
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