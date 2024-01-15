Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.