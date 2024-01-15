Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з президентом Швейцарії Віолою Амхерд. Зеленський перебуває у Швейцарії з робочим візитом, в рамках якого відвідає Давоський форум.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає УНН.
Деталі
Так, відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Амхерд.
На зустрічі президентів пролунав гімн України.
Доповнення
Повідомлялося, що Зеленський сьогодні з робочим візитом прибув до Швейцарії. Там він, зокрема, візьме участь у форумі в Давосі, на якому обговорюватиметься українська Формула миру.