Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с президентом Кении Руто и обсудил продовольственную безопасность, экспорт сельскохозяйственной продукции, потенциальное участие Кении в украинских зерновых хабах, а также поддержку Кенией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто, во время которой выразил благодарность за участие в Саммите мира и принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
На встрече были обсуждены важные вопросы продовольственной безопасности, актуальные для обеих стран, развитие украинско-кенийских отношений и проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.
Также главы государств рассмотрели возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.
Спасибо за участие в Саммите мира и принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины
Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем на Саммите мира, обсудил Формулу мира и двустороннее сотрудничество15 июня 2024, 20:12 • 101500 просмотров