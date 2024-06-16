Провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто, во время которой выразил благодарность за участие в Саммите мира и принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

На встрече были обсуждены важные вопросы продовольственной безопасности, актуальные для обеих стран, развитие украинско-кенийских отношений и проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.

Также главы государств рассмотрели возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.

Спасибо за участие в Саммите мира и принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем на Саммите мира, обсудил Формулу мира и двустороннее сотрудничество