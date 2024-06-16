Зеленський зустрівся з президентом Кенії Руто, обговорив продовольчу безпеку та експорт зерна
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з президентом Кенії Руто та обговорив продовольчу безпеку, експорт сільськогосподарської продукції, потенційну участь Кенії в українських зернових хабах, а також підтримку Кенією суверенітету та територіальної цілісності України.
Провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої висловив подяку за участь у Саміті миру та принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
На зустрічі було обговорено важливі питання продовольчої безпеки, актуальні для обох країн, розвиток українсько-кенійських відносин та проекти у сфері експорту сільськогосподарської продукції.
Також голови держав розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.
Дякую за участь у Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України
Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Мілеєм на Саміті миру, обговорив Формулу миру та двосторонню співпрацю15.06.24, 23:12 • 123846 переглядiв