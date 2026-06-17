Зеленский встретился с президентом Бразилии - обсудили пути прекращения войны

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите Группы семи с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

В ходе встречи лидеры государств обсудили пути прекращения российско-украинской войны. Бразильский президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах.

Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами. Мы договорились о дальнейших контактах - говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о самом главном, о чем договорились на саммите G7 во Франции.