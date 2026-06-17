Зеленский встретился с президентом Бразилии - обсудили пути прекращения войны
Киев • УНН
На саммите G7 Владимир Зеленский встретился с Лулой да Силвой. Лидеры обсудили дипломатические подходы и пути прекращения войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите Группы семи с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
В ходе встречи лидеры государств обсудили пути прекращения российско-украинской войны. Бразильский президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах.
Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами. Мы договорились о дальнейших контактах
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о самом главном, о чем договорились на саммите G7 во Франции.