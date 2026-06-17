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Зеленский встретился с президентом Бразилии - обсудили пути прекращения войны

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

На саммите G7 Владимир Зеленский встретился с Лулой да Силвой. Лидеры обсудили дипломатические подходы и пути прекращения войны в Украине.

Зеленский встретился с президентом Бразилии - обсудили пути прекращения войны
Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите Группы семи с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

В ходе встречи лидеры государств обсудили пути прекращения российско-украинской войны. Бразильский президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах.

Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами. Мы договорились о дальнейших контактах

- говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о самом главном, о чем договорились на саммите G7 во Франции.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Бразилия
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина