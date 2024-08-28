Зеленский встретился с представителями Вселенского Патриархата: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Вселенского Патриархата и подчеркнул, что в Украине делают все возможное для преодоления вызовов, стоящих перед Церковью, передает УНН.

«Встреча с представителями Вселенского Патриархата. Благодарен за молитвы ради Украины и украинцев. Делаем все возможное для преодоления вызовов, которые стоят перед Церковью в Украине», - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что «для нас очень важно, чтобы в этом направлении действительно также была стабильность и был мир».

Зеленський обговорив з Патріархом Варфоломієм закон про заборону УПЦ (МП) в Україні

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что представители Вселенского Патриархата прибыли в Украину.

21 августа, сразу после прибытия в Киев, члены делегации посетили ставропигию Вселенского Патриархата в Украине - Андреевскую церковь, где отслужили короткий молебен за победу Украины, мужественный украинский народ и церковный мир в Украине.

Делегация планировала встретиться с властями и церковными деятелями для поиска путей взаимопонимания между православными Украины.

Добавим

Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.