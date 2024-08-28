Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату: що відомо
Київ • УНН
Президент України обговорив церковні виклики з делегацією Вселенського Патріархату. Зеленський наголосив на важливості стабільності та миру в церковному питанні.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Вселенського Патріархату і наголосив, що в Україні роблять все можливе для подолання викликів, які постали перед Церквою, передає УНН.
"Зустріч із представниками Вселенського Патріархату. Вдячний за молитви заради України та українців. Робимо все можливе для подолання викликів, які постали перед Церквою в Україні", - повідомив Зеленський.
Глава держави наголосив, що "для нас дуже важливо, щоб у цьому напрямі дійсно також була стабільність і був мир".
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Раніше УНН повідомляв, що представники Вселенського Патріархату прибули до України.
21 серпня, одразу після прибуття до Києва, члени делегації відвідали ставропігію Вселенського Патріархату в Україні - Андріївську церкву, де відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.
Делегація планувала зустрітися з владою та церковними діячами для пошуку шляхів порозуміння між православними України.
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон набуде чинності через 30 днів, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.