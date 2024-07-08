Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой. Речь шла о российских ударах, оборонном сотрудничестве и соглашении по безопасности, передает УНН.

"Проинформировал о российских ударах. Обсудили, что необходимо, чтобы дать больше защиты нашим людям. Оборонное сотрудничество и потребности Сил обороны Украины - основные приоритеты. Отметили важность инаугурационного Саммита мира, а также соглашения по безопасности между Украиной и Польшей", - сообщил Зеленский в Telegram о встрече с Дудой.

Он также отметил, что верит в мирную, сильную Украину вместе с мирной, сильной Польшей.

"Украинская армия защищает безопасность Польши и всей Европы. И мы благодарны, что Польша нам помогает", - резюмировал Зеленский.

Соглашение по безопасности Украины и Польши: предусматривает возможность перехвата российских ракет и дронов и передачи эскадрильи МиГ-29