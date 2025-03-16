Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский провел разговор с новым премьером Канады Карни о прекращении огня. Канада поддерживает мирные инициативы и усилит контроль за санкциями против рф.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Речь шла о прекращении огня в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Канады в соцсети Х, пишет УНН.
Сегодня утром я разговаривал с премьер-министром (Великой Британии, - ред) Стармером, президентом (Украины, - ред) Зеленским и многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру
По словам Карни, Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине.
"Теперь россия должна прекратить тянуть время и начинать свои атаки. Пришло время россии добросовестно сесть за стол переговоров", - продолжил глава канадского правительства.
Он добавил, что в соответствии с договоренностью "Большой семерки", Канада усилит контроль за соблюдением санкций против рф, чтобы стимулировать их выполнение.
"Канада - неизменный союзник Украины. Мы обеспечим Украине военную поддержку, необходимую для самообороны - сейчас и в будущем", - резюмировал премьер.
Напомним
14 марта Марк Карни официально принес присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.