Зеленский в День Сухопутных войск показал кадры работы украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео работы украинских военных в день Сухопутных войск Украины, пишет УНН.

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"Сегодня - День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои. Спасибо за то, что защищаете, рискуете и не останавливаетесь", - написал Президент в соцсетях.

"С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!" - подчеркнул Зеленский.

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