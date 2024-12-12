Зеленский в День Сухопутных войск показал кадры работы украинских воинов
Киев • УНН
Президент Украины опубликовал видео работы военных по случаю Дня Сухопутных войск. Зеленский поблагодарил защитников за оборону страны и отметил их важную роль в ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео работы украинских военных в день Сухопутных войск Украины, пишет УНН.
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"Сегодня - День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои. Спасибо за то, что защищаете, рискуете и не останавливаетесь", - написал Президент в соцсетях.
"С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!" - подчеркнул Зеленский.
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