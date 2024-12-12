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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в День Сухопутных войск показал кадры работы украинских воинов

Зеленский в День Сухопутных войск показал кадры работы украинских воинов

Киев  •  УНН

 • 11622 просмотра

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Президент Украины опубликовал видео работы военных по случаю Дня Сухопутных войск. Зеленский поблагодарил защитников за оборону страны и отметил их важную роль в ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео работы украинских военных в день Сухопутных войск Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня - День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои. Спасибо за то, что защищаете, рискуете и не останавливаетесь", - написал Президент в соцсетях.

"С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!" - подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"10 дек. 2024, 17:42 • 20551 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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