Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

ukenru
Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
15:30 • 60772 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
14:12 • 69805 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 102366 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 115833 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать
 • 118133 просмотра

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать

Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 131438 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 181056 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 133217 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 129306 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 112965 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Первые результаты проекта «HOME - Компенсация за уничтоженное жилье»: более 1800 семей уже получили новое жилье

Первые результаты проекта «HOME - Компенсация за уничтоженное жилье»: более 1800 семей уже получили новое жилье

 • 19604 просмотра
Telegram в Украине: между популярностью и угрозой национальной безопасности

Telegram в Украине: между популярностью и угрозой национальной безопасности

 • 38539 просмотра
Есть риски блокирования границы со стороны польских фермеров - Минагро

Есть риски блокирования границы со стороны польских фермеров - Минагро

 • 29722 просмотра
россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

 • 21221 просмотра
Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины

Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины

 • 63280 просмотра
публикации
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

15:30 • 60786 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 148987 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 181057 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 159107 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 160263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

16:19 • 11246 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

15:00 • 14311 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 140377 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 112787 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 115348 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

Киев  •  УНН

 • 4963 просмотра

Read in English

Президент Украины сообщил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута" и серийном производстве ракеты "Паляныця". Также он рассказал о передаче первой партии ракеты-дрона "Пекло" и других украинских разработках.

Президент Украины Владимир Зеленский на вручении Национальной премии им. Бориса Патона заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута", передает УНН.

Совместные работы, когда идея рождается в светлой голове, разрабатывается в научном коллективе, воплощается на оборонном предприятии и далее непосредственно бьет врага на передовой и на его территориях. Речь, в частности, об украинских ракетах и дронах. Словосочетания, что до недавнего времени были из фантастики. А сегодня - это реальность. Ракета "Паляныца" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов 

- сказал Зеленский.

Также Президент отметил и другие украинские разработки, в частности дронов. "Гор", ночных бомберов "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дронах "Колибри" и "Камик", FPV-самолетах Darts.

"Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу также. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, Справедливый мир", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины показов украинскую ракету-дрон "Пекло", отметив, что первую партию уже было передано Силам обороны.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
r-360-neptunR-360 Нептун
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина