Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

Президент Украины Владимир Зеленский на вручении Национальной премии им. Бориса Патона заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута", передает УНН.

Совместные работы, когда идея рождается в светлой голове, разрабатывается в научном коллективе, воплощается на оборонном предприятии и далее непосредственно бьет врага на передовой и на его территориях. Речь, в частности, об украинских ракетах и дронах. Словосочетания, что до недавнего времени были из фантастики. А сегодня - это реальность. Ракета "Паляныца" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов - сказал Зеленский.

Также Президент отметил и другие украинские разработки, в частности дронов. "Гор", ночных бомберов "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дронах "Колибри" и "Камик", FPV-самолетах Darts.

"Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу также. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, Справедливый мир", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины показов украинскую ракету-дрон "Пекло", отметив, что первую партию уже было передано Силам обороны.