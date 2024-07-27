Президент Владимир Зеленский в День медицинского работника Украины отметил, что сейчас в Украине нет такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после ударов российской армии. Президент подчеркнул, что даже после жестоких российских атак на сотни больниц, мы не теряем способности нашей медицины спасать жизни, передает УНН.

Детали

Сегодня ваш профессиональный день. Я хочу вас поблагодарить от имени всего нашего народа, нашего общества. Сейчас нет в Украине такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после ударов российской армии. Сейчас нет у нас в медицинском сообществе таких людей, которые были бы в стороне от всего государственного дела защиты Украины - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина может гордиться украинскими врачами, боевыми медиками, медицинскими сестрами и братьями - многими людьми, которые, несмотря на все сложности, работают действительно преданно.

"Мы можем только благодарить тысячи наших медицинских специалистов, которые работают и на фронте, и в районах вблизи фронта, и в приграничных громадах, и во всей нашей стране. Всюду украинская медицинская система остается функциональной, работающей. И это заслуга всех тех, кто свою жизнь посвятил спасению жизни других", - добавил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что даже после таких жестоких российских атак, как против "Охматдета" и еще сотен больниц, которые разрушены или повреждены российскими обстрелами, мы не теряем способности нашей медицины спасать жизни.

Напомним

Сегодня, 27 июля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.