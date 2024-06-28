В День Конституции Украины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным и представителям других профессий, которые защищают и укрепляют украинскую государственность, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Сегодня мы отмечаем День Конституции - одного из тех элементов, которые делают государственность настоящей. И это также день тех людей, которые своей преданностью Украине, верой в Украину и своей смелостью обеспечивают то, что все элементы нашей конституционной государственности остаются сильными, действенными, остаются нашими - украинскими", - сказал Президент.

Зеленский призвал украинцев всегда помнить, какова цена того, что наше государство сохраняет независимость. Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Глава государства вручил родным погибших Героев ордена "Золотая Звезда". Звания Героя Украины посмертно удостоены:

Младший сержант Владимир Карачун. Лично уничтожил более трех десятков оккупантов. Вместе с собратьями спас жизнь двух танкистов. Во время штурма со стороны российских оккупантов получил ранение правого предплечья, но продолжил вести огонь левой рукой. Благодаря воину и его собратьям враг отступил, но начал плотно обстреливать позиции артиллерией. Один из снарядов попал вблизи окопа, где находился Владимир Карачун, в результате чего военный погиб.

Старший солдат Виталий Добровольский. Воевал на Донецком, Черниговском и Харьковском направлениях. Во время обстрела неподалеку Бахмута получил многочисленные травмы и осколочные ранения ног, но после лечения продолжил выполнять боевые задачи. Погиб от пули вражеского снайпера в марте прошлого года, когда оказывал медицинскую помощь раненому бойцу.

Старший солдат Василий Косовский. Участвовал в обороне Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей. В бою с ЧВК "Вагнер" уничтожил по меньшей мере семерых врагов и благодаря этому его подразделение смогло выйти из окружения. Василий Косовский погиб от выстрела российского снайпера в Серебрянском лесу.

Пятеро воинов отмечены "Крестом боевых заслуг":

Полковник Алексей Майстренко. За сентябрь - ноябрь прошлого года подразделение под его командованием уничтожило около 850 оккупантов, более 40 танков и БМП, почти 60 артиллерийских систем и минометов, около 50 военных автомобилей, более 300 БпЛА, 7 средств РЭР и РЭБ и 6 - ПВО, 15 складов боеприпасов и более 50 вражеских фортификационных сооружений.

Подполковник Дмитрий Смалько. Организовал оборону и остановил продвижение врага на Запорожье в марте 2022 года. Осенью того же года участвовал в Херсонском контрнаступлении. Руководил мотопехотным батальоном и подчиненными силами, организуя оборону Соледара.

Старший сержант Дмитрий Волков. Выполнял боевые задачи на Запорожском и Авдеевском направлениях. В этом году в феврале лично организовывал подготовку боевых групп для выполнения задач в районе населенных пунктов Бердичи и Степное.

Подполковник Антон Задорожный. В декабре прошлого года возглавил группу нацгвардейцев, которые выдвинулись на место падения БпЛА в районе Серебрянского лесничества. Он заметил приближение вражеской группы, открыл прицельный огонь из пулемета и уничтожил восемь российских оккупантов, а остальные бойцы - огневые позиции врага.

Главный сержант Кирилл Чумаченко. Возглавил штурмовую группу, которая получила боевую задачу восстановить утраченную позицию в районе поселка Курдюмовка. Снайперской винтовкой пограничник уничтожил вражеский дозор, благодаря чему удалось подойти ближе и начать бой. Под плотным огнем российские оккупанты оставили свой рубеж и отступили.

Президент также отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, "За мужество" I и II степеней и орденом Даниила Галицкого.

Кроме того, по случаю Дня Конституции Владимир Зеленский вручил государственные награды и отметил почетными званиями медиков, педагогов, энергетиков, журналистов, волонтеров, художников, ученых, спортсменов, строителей и юристов.

В частности, посмертно отмечен орденом "За заслуги" II степени основатель и многолетний руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Награду получил его сын Андрей. Также посмертно удостоена ордена "За мужество" III степени боевой медик "Госпитальеров", менеджер НОТУ Ирина Цыбух. Награду получили ее родители.