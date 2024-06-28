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Зеленський у День Конституції відзначив українців держнагородами. Посмертно відзнаки отримали журналіст Олександр Мартиненко та медикиня Ірина Цибух

Київ • УНН

 • 41229 перегляди

У День Конституції України Президент Зеленський нагородив державними нагородами військовослужбовців і цивільних осіб, які захищають і зміцнюють українську державність, зокрема присвоїв посмертно звання Героя України загиблим воїнам та вручив інші високі нагороди за їхню мужність і службу.

Зеленський у День Конституції відзначив українців держнагородами. Посмертно відзнаки отримали журналіст Олександр Мартиненко та медикиня Ірина Цибух

У День Конституції України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і представникам інших професій, які захищають та зміцнюють українську державність, передає УНН із посиланням на ОП.

"Сьогодні ми відзначаємо День Конституції – одного з тих елементів, які роблять державність справжньою. І це також день тих людей, які своєю відданістю Україні, вірою в Україну та своєю сміливістю забезпечують те, що всі елементи нашої конституційної державності залишаються сильними, дієвими, залишаються нашими – українськими", – сказав Президент.

Зеленський закликав українців завжди пам’ятати, якою є ціна того, що наша держава зберігає незалежність. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав своє життя за Україну.

Глава держави вручив рідним загиблих Героїв ордени "Золота Зірка". Звання Героя України посмертно удостоєні:

Молодший сержант Володимир Карачун. Особисто знищив понад три десятки окупантів. Разом із побратимами врятував життя двох танкістів. Під час штурму з боку російських окупантів дістав поранення правого передпліччя, але продовжив вести вогонь лівою рукою. Завдяки воїну та його побратимам ворог відступив, але почав щільно обстрілювати позиції артилерією. Один зі снарядів влучив поблизу окопу, де перебував Володимир Карачун, унаслідок чого військовий загинув.

Старший солдат Віталій Добровольський. Воював на Донецькому, Чернігівському та Харківському напрямках. Під час обстрілу неподалік Бахмута зазнав численних травм та осколкових поранень ніг, але після лікування продовжив виконувати бойові завдання. Загинув від кулі ворожого снайпера торік у березні, коли надавав медичну допомогу пораненому бійцю.

Старший солдат Василь Косовський. Брав участь в обороні Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей. У бою з ПВК "Вагнер" знищив щонайменше сімох ворогів і завдяки цьому його підрозділ зміг вийти з оточення. Василь Косовський загинув від пострілу російського снайпера в Серебрянському лісі.

П’ятеро воїнів відзначені "Хрестом бойових заслуг":

Полковник Олексій Майстренко. За вересень – листопад минулого року підрозділ під його командуванням знищив близько 850 окупантів, понад 40 танків та БМП, майже 60 артилерійських систем та мінометів, близько 50 військових автомобілів, понад 300 БпЛА, 7 засобів РЕР та РЕБ та 6 – ППО, 15 складів боєприпасів і понад 50 ворожих фортифікаційних споруд.

Підполковник Дмитро Смалько. Організував оборону та зупинив просування ворога на Запоріжжі в березні 2022 року. Восени того ж року брав участь у Херсонському контрнаступі. Керував мотопіхотним батальйоном та підпорядкованими силами, організовуючи оборону Соледара.

Старший сержант Дмитро Волков. Виконував бойові завдання на Запорізькому та Авдіївському напрямках. Цьогоріч у лютому особисто організовував підготовку бойових груп для виконання завдань у районі населених пунктів Бердичі та Степове.

Підполковник Антон Задорожний. Торік у грудні очолив групу нацгвардійців, які висунулися на місце падіння БпЛА в районі Серебрянського лісництва. Він помітив наближення ворожої групи, відкрив прицільний вогонь із кулемета та знищив вісьмох російських окупантів, а решта бійців – вогневі позиції ворога.

Головний сержант Кирило Чумаченко. Очолив штурмову групу, яка отримала бойове завдання відновити втрачену позицію у районі селища Курдюмівка. Снайперською гвинтівкою прикордонник знищив ворожий дозор, завдяки чому вдалося підійти ближче та розпочати бій. Під щільним вогнем російські окупанти залишили свій рубіж і відступили.

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" І та ІІ ступенів та орденом Данила Галицького.

Крім того, з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзначив почесними званнями медиків, освітян, енергетиків, журналістів, волонтерів, митців, науковців, спортсменів, будівельників і юристів.

Зокрема, посмертно відзначений орденом "За заслуги" ІІ ступеня засновник і багаторічний керівник інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Нагороду отримав його син Андрій. Також посмертно удостоєна ордена "За мужність" ІІІ ступеня бойовий медик "Госпітальєрів", менеджер НСТУ Ірина Цибух. Нагороду отримали її батьки.

Антоніна Туманова

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