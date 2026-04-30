"Если рф не хочет дипломатии, должно быть принуждение к дипломатии": Зеленский утвердил новые операции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил новые наши операции: если россия не хочет дипломатии, должно быть принуждение к дипломатии, о чем заявил в традиционном ежедневном обращении во вторник, пишет УНН.

Утвердил... новые наши операции: если россия не хочет дипломатии, должно быть принуждение к дипломатии. Министерство обороны Украины обеспечивает необходимые поставки - сказал Зеленский.

По его словам, во вторник были важные доклады Службы безопасности Украины и военных о применении наших украинских дронов – о дальнобойных санкциях Украины.

"Уровень уже выше, дистанция уже больше. Полторы тысячи километров – не новость. Я благодарен всем нашим воинам Службы безопасности и Вооруженным Силам, нашим разведкам, которые задействованы, за эту меткость. Нефтяная отрасль россии, военная логистика россии, военное производство – все это вполне законные и справедливые направления наших дальнобойных санкций. Важно, что украинские воины применяют нашу силу и в отношении предприятий россии, которые производят управляемые авиабомбы. Это особая угроза", - отметил Президент.

Он указал, что "все компоненты защиты от этого необходимы". "Противодействие российской военной авиации, противодействие их военной промышленности, давление на базу компонентов через ограничение схем поставок, и, конечно, – наши дроны, наши ракеты. Уже фиксируем на части фронта уменьшение количества применения управляемых авиабомб", - сообщил Зеленский.

