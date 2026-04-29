Зеленский получил отчет СБУ о "дальнобойных санкциях" в отношении рф на более чем 1500 км и анонсировал увеличение дальности
Киев • УНН
Президент Зеленский после отчета СБУ сообщил об успешных «дальнобойных санкциях» в отношении рф на расстоянии более чем в 1500 км. Украина планирует и в дальнейшем увеличивать дальность.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отчете руководителя СБУ Евгения Хмары о работе "дальнобойных санкций" в отношении рф на расстоянии более 1500 км, и анонсировал увеличение соответствующих дистанций, пишет УНН.
Доклад генерал-майора Евгения Хмары относительно наших дальнобойных санкций – нового этапа применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны. Благодарен ребятам из СБУ за меткость. Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта
Президент указал, что "результаты очевидны для всех". "То, что россии нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Время переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать москве. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.
