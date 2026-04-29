Зеленский получил отчет СБУ о "дальнобойных санкциях" в отношении рф на более чем 1500 км и анонсировал увеличение дальности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отчете руководителя СБУ Евгения Хмары о работе "дальнобойных санкций" в отношении рф на расстоянии более 1500 км, и анонсировал увеличение соответствующих дистанций, пишет УНН.

Доклад генерал-майора Евгения Хмары относительно наших дальнобойных санкций – нового этапа применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны. Благодарен ребятам из СБУ за меткость. Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта - написал Зеленский.

Президент указал, что "результаты очевидны для всех". "То, что россии нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Время переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать москве. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

