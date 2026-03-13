Зеленский: Украине нужна четкая перспектива вступления в ЕС
Киев • УНН
Президент Украины призвал Францию способствовать определению конкретных сроков членства в ЕС. Это необходимо для предотвращения российского влияния на интеграцию.
Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Франции в процессе европейской интеграции и ожидает определения четкой перспективы членства в Европейском Союзе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.
Подробности
Президент напомнил, что Франция сыграла ключевую роль в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Мы помним, как хорошо сработало лидерство Франции и Эмманюэля лично, когда Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это был исторический шаг
Он отметил, что теперь важно двигаться дальше и определить перспективу полноправного членства.
Должна быть четкая дата вступления Украины в Европейский Союз. Мы очень этого хотим, чтобы у россии не было возможности блокировать Украину через своих союзников в Европе
Зеленский также подчеркнул, что для достижения длительного мира необходимо сохранять давление на россию.
россия должна завершить эту войну. И для этого важно сохранять решимость и усиливать санкционное давление
