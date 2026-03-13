Зеленський: Україні потрібна чітка перспектива вступу до ЄС

Україна розраховує на подальшу підтримку Франції у процесі європейської інтеграції та очікує визначення чіткої перспективи членства в Європейському Союзі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Президент нагадав, що Франція відіграла ключову роль у наданні Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Ми пам’ятаємо, як добре спрацювало лідерство Франції та Емманюеля особисто, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це був історичний крок

Він зазначив, що тепер важливо рухатися далі та визначити перспективу повноправного членства.

Має бути чітка дата вступу України до Європейського Союзу. Ми дуже цього хочемо, щоб у росії не було можливості блокувати Україну через своїх союзників у Європі