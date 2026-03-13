Зеленський: Україні потрібна чітка перспектива вступу до ЄС

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
14:21 • 2594 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
12:53 • 14980 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
10:42 • 16061 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 34180 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 59624 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 89542 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 42955 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 27869 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 21205 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23987 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.8м/с
31%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шиїтські союзники Ірану посилюють атаки проти США та Ізраїлю попри послаблення після Гази13 березня, 04:58 • 4756 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 33882 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 30157 перегляди
Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони12:19 • 14208 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 10770 перегляди
Публікації
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
14:21 • 2614 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
12:53 • 14994 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 30261 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 33973 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 89551 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Блогери
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Франція
Іран
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 10835 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 30261 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 27284 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 26940 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 25075 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення

Зеленський: Україні потрібна чітка перспектива вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Президент України закликав Францію сприяти визначенню конкретних термінів членства в ЄС. Це необхідно для запобігання російському впливу на інтеграцію.

Зеленський: Україні потрібна чітка перспектива вступу до ЄС

Україна розраховує на подальшу підтримку Франції у процесі європейської інтеграції та очікує визначення чіткої перспективи членства в Європейському Союзі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Деталі

Президент нагадав, що Франція відіграла ключову роль у наданні Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Ми пам’ятаємо, як добре спрацювало лідерство Франції та Емманюеля особисто, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це був історичний крок

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що тепер важливо рухатися далі та визначити перспективу повноправного членства.

Має бути чітка дата вступу України до Європейського Союзу. Ми дуже цього хочемо, щоб у росії не було можливості блокувати Україну через своїх союзників у Європі

- наголосив Президент.

Зеленський також підкреслив, що для досягнення тривалого миру необхідно зберігати тиск на росію.

росія повинна завершити цю війну. І для цього важливо зберігати рішучість та посилювати санкційний тиск

- підсумував він.

Адміністрація Трампа "хоче розділити Європу", ЄС має триматися разом - Каллас13.03.26, 12:13 • 2158 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні