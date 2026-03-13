Зеленський: Україні потрібна чітка перспектива вступу до ЄС
Київ • УНН
Президент України закликав Францію сприяти визначенню конкретних термінів членства в ЄС. Це необхідно для запобігання російському впливу на інтеграцію.
Україна розраховує на подальшу підтримку Франції у процесі європейської інтеграції та очікує визначення чіткої перспективи членства в Європейському Союзі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.
Деталі
Президент нагадав, що Франція відіграла ключову роль у наданні Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Ми пам’ятаємо, як добре спрацювало лідерство Франції та Емманюеля особисто, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це був історичний крок
Він зазначив, що тепер важливо рухатися далі та визначити перспективу повноправного членства.
Має бути чітка дата вступу України до Європейського Союзу. Ми дуже цього хочемо, щоб у росії не було можливості блокувати Україну через своїх союзників у Європі
Зеленський також підкреслив, що для досягнення тривалого миру необхідно зберігати тиск на росію.
росія повинна завершити цю війну. І для цього важливо зберігати рішучість та посилювати санкційний тиск
Адміністрація Трампа "хоче розділити Європу", ЄС має триматися разом - Каллас13.03.26, 12:13 • 2158 переглядiв