Зеленский: Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией

Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией, а также довольно предметно контактирует с другими партнерами. Украине нужен реальный, длительный и гарантированный мир. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Мы значительно активизировали наши контакты с американской администрацией. Также довольно предметно контактируем с другими нашими партнерами. Украине нужен реальный, длительный и гарантированный мир и средства, чтобы в России всегда знали, что ожидает тех, кто хочет зла Украине. Мы открыты к сильной дипломатии - мы именно такую дипломатию и готовим. И для этого нужна стойкость наших воинов, результативность нашей армии, модернизация нашей армии, - сказал Зеленский.

Напомним

Администрация Дональда Трампа готовится представить союзникам план прекращения войны России против Украины, который предусматривает замораживание конфликта. Документ якобы предлагает оставить оккупированные территории в неопределенном статусе, предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы.