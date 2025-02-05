Зеленский: Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией
Киев • УНН
Украина усилила контакты с американской администрацией и другими партнерами. Президент подчеркнул необходимость реального и гарантированного мира.
Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией, а также довольно предметно контактирует с другими партнерами. Украине нужен реальный, длительный и гарантированный мир. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Мы значительно активизировали наши контакты с американской администрацией. Также довольно предметно контактируем с другими нашими партнерами. Украине нужен реальный, длительный и гарантированный мир и средства, чтобы в России всегда знали, что ожидает тех, кто хочет зла Украине. Мы открыты к сильной дипломатии - мы именно такую дипломатию и готовим. И для этого нужна стойкость наших воинов, результативность нашей армии, модернизация нашей армии,
Напомним
Администрация Дональда Трампа готовится представить союзникам план прекращения войны России против Украины, который предусматривает замораживание конфликта. Документ якобы предлагает оставить оккупированные территории в неопределенном статусе, предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы.