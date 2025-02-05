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В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
16:15 • 57892 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

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В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
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"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией

Зеленский: Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией

Киев  •  УНН

 • 5329 просмотра

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Украина усилила контакты с американской администрацией и другими партнерами. Президент подчеркнул необходимость реального и гарантированного мира.

Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией, а также довольно предметно контактирует с другими партнерами. Украине нужен реальный, длительный и гарантированный мир. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Мы значительно активизировали наши контакты с американской администрацией. Также довольно предметно контактируем с другими нашими партнерами. Украине нужен реальный, длительный и гарантированный мир и средства, чтобы в России всегда знали, что ожидает тех, кто хочет зла Украине. Мы открыты к сильной дипломатии - мы именно такую дипломатию и готовим. И для этого нужна стойкость наших воинов, результативность нашей армии, модернизация нашей армии,

- сказал Зеленский.

Напомним

Администрация Дональда Трампа готовится представить союзникам план прекращения войны России против Украины, который предусматривает замораживание конфликта. Документ якобы предлагает оставить оккупированные территории в неопределенном статусе, предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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