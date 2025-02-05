Зеленський: Україна значно активізувала контакти з американською адміністрацією

Україна значно активізувала контакти з американською адміністрацією, а також доволі предметно контактує з іншими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ми значно активізували наші контакти з американською адміністрацією. Також доволі предметно контактуємо з іншими нашими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир і засоби, щоб у росії завжди знали, що очікує на тих, хто хоче зла Україні. Ми відкриті до сильної дипломатії – ми саме таку дипломатію і готуємо. І для цього потрібна стійкість наших воїнів, результативність нашої армії, модернізація нашої армії, - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа готується представити союзникам план припинення війни росії проти України, який передбачає заморожування конфлікту. Документ нібито пропонує залишити окуповані території у невизначеному статусі, надаючи Україні гарантії безпеки, щоб не допустити нового нападу москви.