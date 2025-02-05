Зеленський: Україна значно активізувала контакти з американською адміністрацією
Київ • УНН
Україна посилила контакти з американською адміністрацією та іншими партнерами. Президент наголосив на необхідності реального та гарантованого миру.
Україна значно активізувала контакти з американською адміністрацією, а також доволі предметно контактує з іншими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Ми значно активізували наші контакти з американською адміністрацією. Також доволі предметно контактуємо з іншими нашими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир і засоби, щоб у росії завжди знали, що очікує на тих, хто хоче зла Україні. Ми відкриті до сильної дипломатії – ми саме таку дипломатію і готуємо. І для цього потрібна стійкість наших воїнів, результативність нашої армії, модернізація нашої армії,
Нагадаємо
Адміністрація Дональда Трампа готується представити союзникам план припинення війни росії проти України, який передбачає заморожування конфлікту. Документ нібито пропонує залишити окуповані території у невизначеному статусі, надаючи Україні гарантії безпеки, щоб не допустити нового нападу москви.