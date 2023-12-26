Зеленский собрал Ставку: обсудили наращивание внутреннего оборонного производства

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили планирование следующего года, в частности существенный рост внутреннего оборонного производства, отдельное внимание уделили производству дронов, пишет УНН.

Провел заседание Ставки. Много деталей, преимущественно по планированию следующего года и обеспечению наших Сил обороны и безопасности - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, были доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласование от Генерального штаба. "Распределение заказов, увеличение количества производителей. Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов. 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактирование и бюджет обеспечиваем", - отметил Президент.

"Отдельное внимание - производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах", - подчеркнул Зеленский.

"Как и всегда, были доклады Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности. Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", - отметил он.

Гуменюк: не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют