Гуменюк: не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют
Киев • УНН
Не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют, говорит Гуменюк
Не исключено, что российский большой десантный корабль "новочеркасск", по которому был нанесен авиационный удар, мог быть загружен "шахедами", однако эту информацию проверяют. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Большой десантный корабль ("новочеркасск" - ред.), вполне вероятно, мог быть очень плотно загружен, потому что та детонация, которую наблюдали, все говорит о наличии не только горючего и штатного боекомплекта", - сказала Гуменюк.
На уточняющий вопрос, мог ли быть "новочеркасск" загружен "шахедами", Гуменюк ответила: "Не исключено, но пока мы проверяем информацию".
Дополнение
Как сообщили в ВС ВСУ, 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль черноморского флота рф "новочеркасск" в районе Феодосии. Позже в минобороны россии подтвердили повреждение корабля в Феодосии.
Гуменюк заявляла, что большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины.
Гуменюк: не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют
Не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют, говорит Гуменюк.
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