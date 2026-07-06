Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную ночную атаку рф, указав на проблемы со сбитием российской баллистики на фоне недостаточных поставок ракет-перехватчиков, пишет УНН.

"Этой ночью Киев был под массированным российским ударом. россия выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Повреждения зафиксированы более чем на 10 локациях города, в частности в жилых домах. На местах работают все необходимые службы, которые делают максимум, чтобы спасти людей и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается", - отметил Президент в соцсетях.

По его словам, на данный момент удалось спасти 64 человека, среди них двое детей. "На данный момент известно, что, к сожалению, из-за этой атаки погибли 11 человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 60 человек ранены", - указал он.

"В Киевской области 16 пострадавших, погибло трое людей. Мои соболезнования родным и близким. В Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Проводится эвакуация людей из частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских", - написал Президент.

Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина – именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков. Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли с саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей. Пока ракеты к "патриотам" остаются на складах союзников, это только поощряет россию дальше "побеждать" жилые дома. У США и Европы есть достаточно силы этот террор остановить