Зеленский рассказал о собственном мирном плане: "он будет представлен ко второму Саммиту мира"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о собственном мирном плане, который он представит президенту США Джозефу Байдену ко второму Саммиту мира. Об этом он заявил на Четвертом саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Относительно плана победы, буду последовательным - сначала я проговорю его с президентом США Джозефом Байденом, ведь он в большинстве зависит от поддержки США и других партнеров - сказал президент.

Он добавил, что все понимают, что есть определенный объем влияния и помощи «поэтому понятно, почему я именно в таком порядке буду это делать».

Мирный план - это план усиления Украины и по моему мнению, он будет иметь и психологическое, политическое и военное влияние на решение России закончить эту войну. Он будет обязательно представлен ко второму Саммиту мира, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность второго Саммита мира, который должен обеспечить максимальное участие международного сообщества в выполнении Формулы мира для восстановления справедливого мира.

Он отметил, что уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита, и призвал украинских дипломатов активно работать над привлечением других государств.