Зеленський розповів про власний мирний план: "він буде презентований до другого Саміту миру"
Київ • УНН
Президент України розповів про власний план миру, який представить президенту США. Зеленський наголосив, що план посилить Україну та матиме вплив на рішення Росії завершити війну.
Президент України Володимир Зеленський розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого Саміту миру. Про це він заявив на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
Щодо плану перемоги, буду послідовним — спочатку я проговорю його з президентом США Джозефом Байденом, адже він в більшості залежить від підтримки США і інших партнерів
Він додав, що всі розуміють, що є певний обсяг впливу та допомоги "тому зрозуміло, чому я саме в такому порядку буду це робити".
Мирний план - це план посилення України і на мою думку, він буде мати і психологічний, політичний та військовий вплив на рішення росії закінчити цю війну. Він буде обовʼязково презентований до другого Саміту миру, аби примусити росію до дипломатичного закінчення війни
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру, який має забезпечити максимальну участь міжнародної спільноти у виконанні Формули миру для відновлення справедливого миру.
Він зазначив, що вже 94 країни приєднались до Комюніке першого Саміту, і закликав українських дипломатів активно працювати над залученням інших держав.