Зеленский рассказал, как Украина может помочь партнерам в деблокировании Ормузского пролива

Украина готова помочь решить проблему, связанную с блокировкой Ормузского пролива, из-за чего ряд стран мира уже ощутили дефицит топлива и погрузились в энергетический кризис. Об этом Президент страны Владимир Зеленский сообщил 30 марта представителям СМИ во время подведения итогов своего визита в страны Ближнего Востока, передает УНН.

Он отметил, что Украина поднимала вопрос о том, может ли ее опыт помочь в более широком контексте безопасности морских путей, в частности относительно пролива Ормуз.

Зеленский акцентировал, что этот вопрос важен для всего мира, учитывая энергетический кризис.

Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении - отметил он.

В то же время президент добавил, что вопросами, связанными с Ормузским проливом, сейчас занимаются Соединенные Штаты Америки, однако Украина "безусловно, всегда готова помогать партнерам".

Сейчас Иран разрешает проход только невраждебным судам при условии координации и уплаты сборов. Из-за ограничений в ключевом проливе мировые цены на нефть начали расти.