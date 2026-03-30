Зеленский рассказал, как Украина может помочь партнерам в деблокировании Ормузского пролива
Киев • УНН
Украина готова предоставить экспертизу для обеспечения безопасности морских путей из-за энергетического кризиса. Вопросом сейчас занимаются США вместе с партнерами.
Украина готова помочь решить проблему, связанную с блокировкой Ормузского пролива, из-за чего ряд стран мира уже ощутили дефицит топлива и погрузились в энергетический кризис. Об этом Президент страны Владимир Зеленский сообщил 30 марта представителям СМИ во время подведения итогов своего визита в страны Ближнего Востока, передает УНН.
Он отметил, что Украина поднимала вопрос о том, может ли ее опыт помочь в более широком контексте безопасности морских путей, в частности относительно пролива Ормуз.
Зеленский акцентировал, что этот вопрос важен для всего мира, учитывая энергетический кризис.
Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении
В то же время президент добавил, что вопросами, связанными с Ормузским проливом, сейчас занимаются Соединенные Штаты Америки, однако Украина "безусловно, всегда готова помогать партнерам".
Сейчас Иран разрешает проход только невраждебным судам при условии координации и уплаты сборов. Из-за ограничений в ключевом проливе мировые цены на нефть начали расти.