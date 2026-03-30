Зеленський розповів, як Україна може допомогти партнерам у деблокуванні Ормузької протоки

Україна готова допомогти розв'язати проблему, пов'язану з блокуванням Ормузької протоки, через що низка країн світу вже відчула дефіцит палива та занурилася в енергетичну кризу. Про це Президент країни Володимир Зеленський повідомив 30 березня представникам ЗМІ під час підбиття підсумків свого візиту до країн Близького Сходу, передає УНН.

Він зазначив, що Україна порушувала питання, про те, чи може її досвід допомогти у ширшому контексті безпеки морських шляхів, зокрема щодо протоки Ормуз.

Зеленський закцентував, що це питання важливе для всього світу, зважаючи на енергетичну кризу.

Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку - зазначив він.

Водночас президент додав, що питаннями, пов’язаними з Ормузькою протокою, наразі займаються Сполучені Штати Америки, однак Україна "безумовно, завжди готова допомагати партнерам".

Наразі Іран дозволяє прохід лише неворожим суднам за умови координації та сплати зборів. Через обмеження в ключовій протоці світові ціни на нафту почали зростати.