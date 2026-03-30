Зеленський розповів, як Україна може допомогти партнерам у деблокуванні Ормузької протоки

$43.840.0450.490.12
ukenru
10:19 • 1834 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
06:43 • 13938 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 30340 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 47492 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 42346 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 66967 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 45538 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 56742 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 45137 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 36522 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.8м/с
58%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 27797 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 27735 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 28777 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 32292 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 35650 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Золото
Соціальна мережа
Ракетна система С-400

Зеленський розповів, як Україна може допомогти партнерам у деблокуванні Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Україна готова надати експертизу для гарантування безпеки морських шляхів через енергетичну кризу. Питанням наразі займаються США разом із партнерами.

Україна готова допомогти розв'язати проблему, пов'язану з блокуванням Ормузької протоки, через що низка країн світу вже відчула дефіцит палива та занурилася в енергетичну кризу. Про це Президент країни Володимир Зеленський повідомив 30 березня представникам ЗМІ під час підбиття підсумків свого візиту до країн Близького Сходу, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що Україна порушувала питання, про те, чи може її досвід допомогти у ширшому контексті безпеки морських шляхів, зокрема щодо протоки Ормуз.

Зеленський закцентував, що це питання важливе для всього світу, зважаючи на енергетичну кризу.

Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку

- зазначив він.

Водночас президент додав, що питаннями, пов’язаними з Ормузькою протокою, наразі займаються Сполучені Штати Америки, однак Україна "безумовно, завжди готова допомагати партнерам".

Нагадаємо

Наразі Іран дозволяє прохід лише неворожим суднам за умови координації та сплати зборів. Через обмеження в ключовій протоці світові ціни на нафту почали зростати.

Олександра Василенко

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран