Зеленский рассчитывает на "дополнительные переговоры" с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины рассчитывает на новые переговоры с Трампом для более детального объяснения позиции Украины. Зеленский подчеркнул, что команда Трампа уже ознакомлена с "планом победы" Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом, чтобы объяснить "определенные вещи более подробно".
Об этом он заявил в интервью Kyodo News, передает УНН.
Зеленский отметил, что Трамп и его команда ознакомлены с позицией Украины и ее "планом победы", направленным на укрепление позиций страны для дальнейшего дипломатического урегулирования.
Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 27013 просмотров
Они изучают этот план, и мы еще услышим от них. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, он это понимает
Зеленский, сказал, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом, чтобы объяснить "определенные вещи более подробно".
Напомним
Ранее издание Politico сообщало, что дипломатические маневры Президента Владимира Зеленского в отношениях с Дональдом Трампом заключаются в том, чтобы убедиться, что вина за любую неудачную мирную инициативу будет возложена на российского диктатора Владимира Путина.