Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом, чтобы объяснить "определенные вещи более подробно".

Об этом он заявил в интервью Kyodo News, передает УНН.

Зеленский отметил, что Трамп и его команда ознакомлены с позицией Украины и ее "планом победы", направленным на укрепление позиций страны для дальнейшего дипломатического урегулирования.

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Они изучают этот план, и мы еще услышим от них. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, он это понимает - сказал президент.

Зеленский, сказал, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом, чтобы объяснить "определенные вещи более подробно".

Напомним

Ранее издание Politico сообщало, что дипломатические маневры Президента Владимира Зеленского в отношениях с Дональдом Трампом заключаются в том, чтобы убедиться, что вина за любую неудачную мирную инициативу будет возложена на российского диктатора Владимира Путина.