Зеленский раскрыл планы рф по Молдове и ее европейскому будущему
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Молдове не являются сугубо внутренним делом, поскольку россия стремится помешать европейскому выбору страны. Он подчеркнул, что рф хочет привести к власти лояльные к ней правительство и президента, а затем ввести войска.
Выборы в Молдове не являются исключительно внутренним делом этой страны. россия хочет помешать ее европейскому выбору и привести к власти лояльные к ней правительство и президента. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.
Европа рискует. Мы не можем сказать, что это внутренний вопрос Молдовы. Молдова будущий член Европейского Союза, она имеет границы с европейскими странами. "Русские" хотят влиять, имеет свои партии. Мы с вами проходили это – российские партии в парламенте
Он добавил, что россия действует по своей привычной стратегии – менять правительство, президента страны, а затем вводить войска.
Следующий шаг – это иметь свое правительство, иметь своего президента. А после этого есть военное присутствие. В этом направлении россия и действует
Зеленский также добавил, что президент Молдовы Майя Санду уважает Украину, но это может измениться в случае неудачного результата выборов.
Поэтому я считаю, что о европейском президенте, о молдавском президенте Майе Санду, которая дружественно с уважением относится к Украине. Если будут изменения в парламенте, то потом будут и другие изменения. Вот в чем риски. Риски для всех
