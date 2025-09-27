$41.490.00
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Зеленский раскрыл планы рф по Молдове и ее европейскому будущему

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Молдове не являются сугубо внутренним делом, поскольку россия стремится помешать европейскому выбору страны. Он подчеркнул, что рф хочет привести к власти лояльные к ней правительство и президента, а затем ввести войска.

Зеленский раскрыл планы рф по Молдове и ее европейскому будущему

Выборы в Молдове не являются исключительно внутренним делом этой страны. россия хочет помешать ее европейскому выбору и привести к власти лояльные к ней правительство и президента. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.

Европа рискует. Мы не можем сказать, что это внутренний вопрос Молдовы. Молдова будущий член Европейского Союза, она имеет границы с европейскими странами. "Русские" хотят влиять, имеет свои партии. Мы с вами проходили это – российские партии в парламенте 

- сообщил Зеленский.

Он добавил, что россия действует по своей привычной стратегии – менять правительство, президента страны, а затем вводить войска.

Следующий шаг – это иметь свое правительство, иметь своего президента. А после этого есть военное присутствие. В этом направлении россия и действует 

- подчеркнул Глава государства.

Зеленский также добавил, что президент Молдовы Майя Санду уважает Украину, но это может измениться в случае неудачного результата выборов.

Поэтому я считаю, что о европейском президенте, о молдавском президенте Майе Санду, которая дружественно с уважением относится к Украине. Если будут изменения в парламенте, то потом будут и другие изменения. Вот в чем риски. Риски для всех 

- подытожил Президент.

