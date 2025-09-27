Зеленский раскрыл планы рф по Молдове и ее европейскому будущему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Молдове не являются сугубо внутренним делом, поскольку россия стремится помешать европейскому выбору страны. Он подчеркнул, что рф хочет привести к власти лояльные к ней правительство и президента, а затем ввести войска.