Зеленський розкрив плани рф щодо Молдови та її європейського майбутнього
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Молдові не є суто внутрішньою справою, оскільки росія прагне завадити європейському вибору країни. Він наголосив, що рф хоче привести до влади лояльні до неї уряд та президента, а потім ввести війська.
Вибори у Молдові не є виключно внутрішньою справою цієї країни. росія хоче завадити її європейському вибору і привести до влади лояльних до неї уряд і президента. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.
Європа ризикує. Ми не можемо сказати, що це внутрішнє питання Молдови. Молдова майбутній член Європейського Союзу, вона має кордони з європейськими країнами. "рускіє" хочуть впливати, має свої партії. Ми з вами проходили це – російські партії в парламенті
Він додав, що росія діє за своєю звичною стратегією – змінювати уряд, президента країни, а потім вводити війська.
Наступний крок – це мати свій уряд, мати свого президента. А після цього є військова присутність. В цьому напрямку росія і діє
Зеленський також додав, що президентка Молдови Майя Санду поважає Україну, але це може змінитися у разі невдалого результату виборів.
Тому я вважаю, що про європейський президент, про молдовський президент Мая Санду, яка дружньо з повагою ставиться до України. Якщо будуть зміни в парламенті, то потім будуть і інші зміни. Ось у чому ризики. Ризики для всіх
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил26.09.25, 17:01 • 97308 переглядiв