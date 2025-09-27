$41.490.00
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 50709 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 97302 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 40434 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 39350 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 36666 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26499 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими
26 вересня, 09:01 • 51664 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 53311 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 50072 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Зеленський розкрив плани рф щодо Молдови та її європейського майбутнього

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Молдові не є суто внутрішньою справою, оскільки росія прагне завадити європейському вибору країни. Він наголосив, що рф хоче привести до влади лояльні до неї уряд та президента, а потім ввести війська.

Зеленський розкрив плани рф щодо Молдови та її європейського майбутнього

Вибори у Молдові не є виключно внутрішньою справою цієї країни. росія хоче завадити її європейському вибору і привести до влади лояльних до неї уряд і президента. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.

Європа ризикує. Ми не можемо сказати, що це внутрішнє питання Молдови. Молдова майбутній член Європейського Союзу, вона має кордони з європейськими країнами. "рускіє" хочуть впливати, має свої партії. Ми з вами проходили це – російські партії в парламенті 

- повідомив Зеленський.

Він додав, що росія діє за своєю звичною стратегією – змінювати уряд, президента країни, а потім вводити війська.

Наступний крок – це мати свій уряд, мати свого президента. А після цього є військова присутність. В цьому напрямку росія і діє 

- підкреслив Глава держави.

Зеленський також додав, що президентка Молдови Майя Санду поважає Україну, але це може змінитися у разі невдалого результату виборів.

Тому я вважаю, що про європейський президент, про молдовський президент Мая Санду, яка дружньо з повагою ставиться до України. Якщо будуть зміни в парламенті, то потім будуть і інші зміни. Ось у чому ризики. Ризики для всіх 

- підсумував Президент.

Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил26.09.25, 17:01 • 97308 переглядiв

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова