Зеленський розкрив плани рф щодо Молдови та її європейського майбутнього

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Молдові не є суто внутрішньою справою, оскільки росія прагне завадити європейському вибору країни. Він наголосив, що рф хоче привести до влади лояльні до неї уряд та президента, а потім ввести війська.