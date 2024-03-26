Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Владимир Зеленский отреагировал на обвинения президента рф о причастности Украины к теракту в москве. Слова Главы государства цитирует УНН.

Детали

В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние заявления президента рф путина о причастности Киева к теракту в москве.

Зеленский отметил, что путин снова выступил перед камерами, "разговаривая сам с собой", и снова обвинил Украину в терроризме.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул, что в течение двух десятилетий именно путин и его спецслужбы "питаются террором".

Сегодня путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он - самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничей больше. - заявил Владимир Зеленский.

Напомним

путин сделал серию заявлений относительно теракта в москве, указав, что это преступление было совершено радикальными исламистами, но также намекнул на возможную причастность Украины.

путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось