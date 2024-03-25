путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

российский диктатор владимир путин сделал ряд заявлений относительно теракта в "Крокусе". В частности отметил, что преступление было совершено руками радикальных исламистов, но без намеков на вероятную причастность Украины не обошлось, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин провел совещание о мерах, принятых после теракта в "Крокус Сити Холле".

По его словам, "теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов".

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"россия знает, кто совершил теракт в "Крокусе", но ее интересует, кто заказчик. Должен прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте... Теракт в "Крокусе" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с рф с 2014 года руками киевского режима", - добавил российский диктатор.

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Кроме того, по словам путина, "нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались бежать в Украину и кто их там ждал".

По словам путина, "США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте в "Крокусе" якобы нет, что это запрещенный ИГИЛ".

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В свою очередь глава ск рф александр бастрыкин сообщил, что следствие установило полную хронологию событий вокруг Крокус Сити Холл. Террористы прибыли в "Крокус Сити Холл" в 19:58, покинули здание в 20:11.

Задержанные назвали заказчиков теракта. При себе у них обнаружили: два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.