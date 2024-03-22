Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  69102 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  82793 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  102578 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  132493 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135513 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  201141 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126054 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137751 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130061 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142742 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  330626 просмотра

Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта произошла стрельба, в результате которой, по свидетельствам очевидцев, пострадало большое количество людей.

Криминал и ЧП •   •  12504 просмотра
Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

В пятницу Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину за последнее время, выпустив 88 ракет и 63 ударных беспилотника, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения.

Война •   •  13616 просмотра
88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" произошел инцидент со стрельбой. В ОП отмечают, что Украина не имеет отношения к теракту.

Война •   •  17569 просмотра
В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм

В результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" под москвой погибли 40 человек, 130 получили ранения, четверо нападавших сбежали.

Криминал и ЧП •   •  20720 просмотра
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм

Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф

россия нанесла массированные удары по многим украинским городам, вызвав жертвы и повредив энергетическую инфраструктуру, что президент Зеленский осудил как "террор по определению".

Война •   •  24146 просмотра
Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф

Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину спецназовцы Центрального управления специальных операций "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" уничтожили 296 российских танков. Совокупно более 800 единиц вражеской техники.

Война •   •  21404 просмотра
Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

В работе Telegram произошел сбой. Пользователей из Украины тоже задело

Мессенджер Telegram потерпел массовый сбой, который затронул пользователей во многих странах, включая Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, США и россию, при этом пользователи столкнулись с проблемами в работе с приложением и отправкой/получением сообщений.

Технологии •   •  21161 просмотра
В работе Telegram произошел сбой. Пользователей из Украины тоже задело

У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения

Кэтрин, принцесса Уэльская, объявила, что у нее диагностировали рак и она проходит профилактическую химиотерапию на ранних стадиях после того, как недавняя операция на брюшной полости выявила болезнь.

Здоровье •   •  22986 просмотра
У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения

Повестка на e-mail: москвичи получают электронные повестки о постановке на воинский учет

Москвичи получают электронные повестки от московских властей с требованием "уточнить данные воинского учета" и посетить "Единый призывной пункт", который, как предупреждают правозащитники, может стать тактикой массового незаконного призыва.

Война •   •  23640 просмотра
Повестка на e-mail: москвичи получают электронные повестки о постановке на воинский учет

Очередная атака рф на одесский регион: Кипер призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

россия нанесла удар по Одесской области ракетой "Искандер-М" из Крыма, вызвав пожар, но без жертв, жителей призвали прятаться во время авианалетов.

Война •   •  24008 просмотра
Очередная атака рф на одесский регион: Кипер призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги