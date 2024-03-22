Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В трагедии, произошедшей сегодня в москве, - теракт в "Крокус Сити Холл" - обвиняем террористический режим российского диктатора путина. Об этом говорится в официальном заявлении Легиона "Свобода России", передает УНН.

"Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией. Теракт готовился. Его медийное освещение тоже. Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" - метод силовиковпутина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу", - говорится в заявлении.

В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Напомним,

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших.