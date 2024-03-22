США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

Белый дом заявил в пятницу, что у него нет первоначальных признаков того, что Украина, которая борется с вторжением россии, была причастна к "ужасному" нападению на концертный зал в подмосковье, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты все еще собирают информацию после того, как российские официальные лица заявили, что боевики открыли огонь во время "террористического" нападения, оставив мертвых и раненых.

"На данный момент нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе", - заявил Кирби журналистам. "Я бы в этот ранний час разуверил вас в какой-либо связи с Украиной".

В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Кирби также выразил соболезнования жертвам нападения, новость о котором появилась за несколько минут до ежедневного брифинга в Белом доме.

"Изображения просто ужасны, и их трудно смотреть, и наши мысли, очевидно, будут с жертвами этого ужасного, ужасного нападения", - сказал он.

Добавим

Посольство США предупредило 7 марта, что "экстремисты" что-то планируют в связи с президентскими выборами в россии, которые состоятся всего через несколько дней, но Кирби заявил, что Вашингтон заранее не знал о нападении.

"Мне не известны какие-либо дополнительные сведения об этом", добавив, что он не верит в предыдущее предупреждение, касающееся нападения в пятницу.

Госдепартамент США теперь предупредил всех американцев избегать концертов или торговых центров и оставаться на месте после недавнего насилия, добавил он.

Напомним

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших.