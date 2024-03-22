Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"
Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго
Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"
88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб
В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм
Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф
Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков
В работе Telegram произошел сбой. Пользователей из Украины тоже задело
У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения
Популярные
Скандал с буллингом и травлей курсантов в Академии Сухопутных войск им. Сагайдачного: дело на контроле Командования и Верховной Рады
Часть компонентов во вражеских ракетах производится не в россии, а в западных странах: Офис Генпрокурора о массированном обстреле рф
Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне
В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора
Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"
В результате стрельбы в подмосковном концертном зале погибли и получили ранения многие люди, но США заявили, что нет никаких признаков причастности Украины.
Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго
За сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 1 миллиона потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений.
Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"
В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта произошла стрельба, в результате которой, по свидетельствам очевидцев, пострадало большое количество людей.
88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб
В пятницу Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину за последнее время, выпустив 88 ракет и 63 ударных беспилотника, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения.
В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"
В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" произошел инцидент со стрельбой. В ОП отмечают, что Украина не имеет отношения к теракту.
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм
В результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" под москвой погибли 40 человек, 130 получили ранения, четверо нападавших сбежали.
Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф
россия нанесла массированные удары по многим украинским городам, вызвав жертвы и повредив энергетическую инфраструктуру, что президент Зеленский осудил как "террор по определению".
Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков
С начала полномасштабного вторжения России в Украину спецназовцы Центрального управления специальных операций "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" уничтожили 296 российских танков. Совокупно более 800 единиц вражеской техники.
В работе Telegram произошел сбой. Пользователей из Украины тоже задело
Мессенджер Telegram потерпел массовый сбой, который затронул пользователей во многих странах, включая Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, США и россию, при этом пользователи столкнулись с проблемами в работе с приложением и отправкой/получением сообщений.
У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения
Кэтрин, принцесса Уэльская, объявила, что у нее диагностировали рак и она проходит профилактическую химиотерапию на ранних стадиях после того, как недавняя операция на брюшной полости выявила болезнь.