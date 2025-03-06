Лидер Украины провел встречу с королем Бельгии: о чем договорились

"Провел встречу с королем Бельгии Филиппом". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во время данной встречи обсуждались перспективы завершения войны и возвращения незаконно депортированных террористической страной украинских детей.

Рассчитываю на содействие Его Величества в возвращении незаконно депортированных и перемещенных россией украинских детей

Глава государства выразил благодарность Бельгии за поддержку Украины на протяжении трех лет полномасштабной войны и отметил важную роль этой страны в международных усилиях по установлению справедливого мира.

Спасибо Бельгии за поддержку на протяжении трех лет полномасштабной российской агрессии и позицию по достижению справедливого и длительного мира в Украине