Лідер України провів зустріч з королем Бельгії: про що домовились
Київ • УНН
Президент України зустрівся з королем Бельгії Філіпом для обговорення завершення війни та повернення депортованих дітей. Зеленський подякував за підтримку Бельгії протягом трьох років війни.
"Провів зустріч із королем Бельгії Філіпом". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Під час даної зустрічі обговорювалися перспективи завершення війни та повернення незаконно депортованих терористичною країною українських дітей.
Розраховую на сприяння Його Величності в поверненні незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей
Глава держави висловив вдячність Бельгії за підтримку України протягом трьох років повномасштабної війни та відзначив важливу роль цієї країни у міжнародних зусиллях щодо встановлення справедливого миру.
Дякую Бельгії за підтримку протягом трьох років повномасштабної російської агресії та позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні
Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року - прем’єр 06.03.25, 16:01 • 116999 переглядiв