Лідер України провів зустріч з королем Бельгії: про що домовились

"Провів зустріч із королем Бельгії Філіпом". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Під час даної зустрічі обговорювалися перспективи завершення війни та повернення незаконно депортованих терористичною країною українських дітей.

Розраховую на сприяння Його Величності в поверненні незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей - заявив Зеленський.

Глава держави висловив вдячність Бельгії за підтримку України протягом трьох років повномасштабної війни та відзначив важливу роль цієї країни у міжнародних зусиллях щодо встановлення справедливого миру.

Дякую Бельгії за підтримку протягом трьох років повномасштабної російської агресії та позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні - подякував Президент.

Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року - прем’єр