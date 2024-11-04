Зеленский провел совещание с Сырским, начальником Генштаба и Умеровым: что обсуждали
Киев • УНН
Президент провел совещание с Сырским, Баргилевичем и Умеровым по ситуации на фронте и поставкам вооружения. Особое внимание уделено Курской операции и увеличению заказов украинских дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с военным руководством по ситуации на фронте и поставки вооружения от партнеров, в чем есть важные сдвиги, особое внимание уделено Курской операции и увеличению заказов украинских дронов, пишет УНН.
Детали
«Провел совещание с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем и министром обороны Украины Умеровым. Подробно о ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское - наибольшее внимание», - указал Зеленский в соцсетях.
По его словам, был «отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы».
«Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии», - сообщил Зеленский.
Министр обороны, по словам Главы государства, доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. «Утвержденные планы поставок выполняются, и я благодарен за это всем производителям», - указал Президент.
«Поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих наших операций», - сообщил Зеленский.
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