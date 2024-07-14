Зеленский прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его "Путиным"

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Ирландии прокомментировал журналистам оговорку президента США Джо Байдена, который ошибочно назвал его "президентом Путиным", но быстро исправил ошибку. Об этом сообщает The Irish Times, передает УНН.

Детали

В четверг Байден во время выступления на событии Ukraine Compact на полях саммита НАТО в Вашингтоне, ошибочно назвал Зеленского "президентом Путиным", но быстро исправил ошибку.

Отвечая на вопрос, какой была его реакция на оговорку Байдена, Зеленский сказал: "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки - я так думаю".

Президента также спросили - какое его послание к народу Ирландии.

"Прежде всего огромное спасибо за вашу поддержку, спасибо Ирландии за то, что она приняла много украинских беженцев, вы были с нами с самого начала российского вторжения".

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